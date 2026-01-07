"Une femme dont je suis très vite tombé amoureux" : les confidences d’Alexandre Kominek sur son couple avec Florence Foresti

"Qui est celle que vous appelez parfois la patronne ?" Ce mardi soir sur le plateau de Quotidien sur TMC, Yann Barthès a interrogé Alexandre Kominek à l’occasion de la promotion de son spectacle Bâtard sensible. "Florence Foresti ! Ma chérie !", a répondu le principal intéressé en couple depuis maintenant cinq ans avec l’humoriste née à Vénissieux.

"Oui, c’est la patronne, ça fait cinq ans qu’on est ensemble, et c’est une femme dont je suis très vite tombé amoureux", a précisé Alexandre Kominek qui n’a pas manqué de se livrer à des confidences touchantes sur son histoire d’amour avec Florence Foresti. "J’arrivais à Paris, je pensais à ce qu’on allait penser de moi, la différence d’âge, etc. Mais en fait, l’amour est tellement grand qu’à un moment donné, ça balaye tout. Et on se dit : “Mais je m’en fous, je vis pour moi, pas pour les autres”", a ajouté l’humoriste de 36 ans évoquant les 16 ans d’écart qui séparent le couple.

Alexandre Kominek n’a pas caché les moments de complicité avec Florence Foresti. "On est très contents (...) Être deux humoristes à la maison, c’est très drôle ! C’est fou, c’est Jim Carrey, c’est un personnage… En fait, on s’amuse très souvent, on se fait des vannes, on se parle en personnages, on rigole beaucoup", a-t-il indiqué avant de conclure. "De temps en temps, on a aussi des conversations sérieuses surtout quand je rentre à 7 heures du matin. C’est jamais fatigant avec elle."