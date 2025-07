Florence Foresti au casting de la suite très attendue du film LOL ?

C’est une suite très attendue par les spectateurs. LOL 2.0 sortira dans les salles obscures le 11 février 2026. La réalisatrice Lisa Azuelos a annoncé il y a quelques jours la fin du tournage de ce film. "Il y a eu de nouvelles rencontres, un casting fou", a-t-elle commenté sur Instagram avec plusieurs photos. On y voit notamment Lisa Azuelos poser avec Sophie Marceau, actrice principale du premier volet, et… Florence Foresti. L’humoriste lyonnaise fait-elle partie de cette nouvelle aventure ? L’information n’a pas été confirmée et il faudra certainement attendre plusieurs semaines avant d’en savoir plus.

On retrouvera en tout cas au casting Sophie Marceau donc, mais également Alexandre Astier dans le rôle des parents de Lola. Cette dernière, interprétée en 2009 par Christa Théret, ne sera en revanche pas de retour dans LOL 2.0. C’est Thaïs Alessandrin, qui jouait le rôle de la petite sœur de Lola, qui sera cette fois-ci mise en lumière dans ce nouveau film.

"À 55 ans, Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, 23 ans, revient vivre chez elle après un échec professionnel et sentimental. Et comme une surprise n’arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère ! Entre chocs générationnels, rêves en mutation et nouveaux élans amoureux… Anne comprend que la vie ne suit jamais tout à fait le plan prévu, et qu’à tout âge, on continue toujours d’apprendre à grandir", indique le synospis du nouvel opus qui espère cartonner autant que son prédécesseur. LOL avait en effet enregistré plus de 3,6 millions d’entrées au box-office.