"Donner de la visibilité à un sujet encore tabou" : une course dédiée à la PMA organisée à Lyon

Give me FIV. Derrière ce jeu de mots, une course pour le défi mais surtout pour donner de la visibilité à un sujet bien précis. Celui du parcours PMA (Procréation médicalement assistée).

L’événement Give me FIV se déroulera le 15 novembre 2026 du côté du parc de Parilly près de Lyon. Au programme : deux formats de 5 et 10 kilomètres à faire en marchant ou en courant mais surtout seul(e) ou en duo. "On est parti du principe que le parcours PMA ce n’est pas forcément un parcours en solo", explique Fanny Palard, porte-parole et coordinatrice de la course Give me FIV. "La symbolique de la course à pied correspondait parfaitement au parcours d’endurance qu’il y a derrière un parcours PMA", précise-t-elle.

Les parcours PMA, Fanny Palard a l’habitude d’en parler. Après avoir travaillé quinze ans dans le marketing sportif, elle travaille aujourd’hui à son compte dans l’accompagnement des femmes et des couples en parcours PMA. "Il y a encore une gêne à parler de ce sujet considéré comme tabou alors que pas du tout. La cause n’est pas encore vraiment démocratisée alors qu’on parle beaucoup d’endométriose mais pas assez de la partie PMA. L’idée est de transformer ce silence en un élan collectif, humain et solidaire et célébrer aussi les petites victoires du quotidien dans ce combat souvent fait en silence", assure Fanny Palard. "Quand on regarde les statistiques sur le sujet, c’est assez révélateur d’un phénomène de société. Un couple sur quatre en France souffre de problème de fertilité", tient-elle à préciser.

Près de 2500 participants sont espérés pour l’événement Give me FIV qui est une première en France. A noter qu’une partie des bénéfices de la course sera reversée à la Fondation HCL "pour soutenir les projets concrets du service de reproduction de l’Hôpital Femme Mère Enfant". Les inscriptions sont ouvertes.

A.D.