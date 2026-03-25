Un pop-up inédit de cette célèbre marque de luminaires s’invite à Lyon

Elle compte plus de 95 000 abonnés sur Instagram. La marque Enamoura pose ses valises à Lyon le temps de quelques jours à l’occasion d’un pop-up inédit. Ce dernier sera installé dès ce mercredi dans la boutique de la décoratrice Nathalie Rives située rue Sainte-Hélène dans le 2e arrondissement.

A découvrir sur place ce qui a fait le succès de la marque Enamoura fondée en 2021 par Magali Avignon : des luminaires façonnés à la main en Provence mettant en avant un art de vivre solaire et artisanal. Il est d’ailleurs conseillé de réserver son créneau pour venir rencontrer les équipes qui resteront présentes à Lyon jusqu’à ce dimanche, tous les jours de 10h à 19h.

Il sera possible d’admirer les réalisations de la marque mais aussi de les acheter sans oublier de commander d’autres pièces.