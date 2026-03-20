La chanteuse lyonnaise Vitaa dans le classement des personnalités préférées du Journal de Mickey

Qui sont les personnalités préférées des 7-14 ans ? Telle est la question que se pose tous les ans le Journal de Mickey. L’hebdomadaire a publié cette semaine la nouvelle édition de son traditionnel classement réalisé avec l’institut OpinionWay.

On constate du changement en tête du tableau puisque c’est le chanteur Soprano qui s’impose chaque année. Le basketteur Victor Wembanyama et le footballeur Olivier Giroud complètent le podium. Le top 10 est également composé d’Inoxtag, d’Ousmane Dembélé, de Léon Marchand, de Gims, d’Antoine Griezemann, de Zinédine Zidane, de Michou, de Jamy Gourmaud.

La première femme est dixième. Il s’agit de la chanteuse et gagnante de la Star Academy Marine. "Onze femmes figurent dans le top 50, une proportion comparable à celle observée chez les adultes. Mais un constat interroge : aucune femme n’apparaît dans le Top 10", commente le Journal de Mickey.

Une Lyonnaise, habituée du classement, figure dans cette édition 2026 des personnalités préférées du magazine. La chanteuse Vitaa est 40ème juste devant le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.