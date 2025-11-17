"C’est vrai que je vais repartir dans l’ombre" : la chanteuse Vitaa annonce mettre sa carrière en pause après sa tournée

"Merci pour tous les messages que je reçois depuis des années maintenant. Merci pour tous les cadeaux que vous me faites, je lis tout, je vois tout. Je prends tout, je vous aime." La chanteuse Vitaa était particulièrement émue ce samedi soir lors de son concert à la LDLC Arena de Décines dans le cadre de sa tournée faisant suite à la sortie de son dernier album intitulé Charlotte.

L’artiste ayant grandi dans l’agglomération lyonnaise a également fait une annonce surprenante comme le montre une vidéo publiée par un spectateur du show. "Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, c’est bientôt la fin. Mais la vérité, vous me faites le plus beau cadeau du monde, c’est une grâce d’avoir un public comme vous", a déclaré Vitaa avant de faire une précision sur ses propos. "C’est vrai que je vais repartir dans l’ombre, c’est bien aussi de faire un break, c’est bien de disparaître aussi. Mais dans ces moments-là moi je suis nostalgique, je regarde beaucoup les photos, vidéos, lettres que l’on m’écrit."

On ignore la durée de ce "break" de la chanteuse qui doit encore donner trois concerts d’ici la fin du mois de novembre à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. "Même si je suis moins présente, vous êtes dans mon cœur et je ne vous oublie pas", a conclu Vitaa à la fin de son concert lyonnais.