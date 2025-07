Premiers pas de comédienne cet été pour la chanteuse Vitaa

TF1 et Netflix diffusent depuis maintenant plusieurs semaines la série Tout pour la lumière. Le feuilleton suit le quotidien de professeurs et d’élèves d’un centre de formation artistique appelé "Le Studio Lumière". On retrouve notamment dans le rôle principal Joy Esther, visage bien connu des téléspectateurs pour sa participation dans la série Nos chers voisins.

Une comédienne pas comme les autres va prochainement faire son arrivée au sein du "Studio Lumière". Il s’agit de la chanteuse Vitaa qui interprètera le rôle de d’Ophélia, une pop star invitée par l’un des élèves de l’école à donner une masterclass. "Chanteuse renommée, Ophélia inspire admiration et respect, tout en restant accessible. Proche des élèves, elle sait aussi se montrer exigeante, toujours prête à les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes. Ophélia a un talent particulier pour percevoir ce que les autres ressentent, même quand ils essaient de le cacher. Pour elle, la musique est une affaire de vérité", indique TF1 qui a publié ce mardi une première photo du tournage.

Les téléspectateurs pourront découvrir Vitaa en tant que comédienne dès le 6 août prochain. La chanteuse devrait jouer dans plusieurs épisodes.