Victoria Sio : "Il n’y a plus de règles aujourd’hui dans la musique"

Vous êtes de retour après deux ans d’absence avec le single Pardon sorti le 6 février dernier. Pourquoi Pardon ?

C’est une lettre que j’écris à l’enfant que j’étais depuis l’adulte que je suis maintenant. C’est une manière de pardonner tout ce que cette enfant a pu vivre, ressentir, traverser avec des moments parfois difficiles. Si cette chanson existe maintenant, c’est parce que je suis en paix avec mon passé, les gens, ma famille et mon parcours. Pour moi, il s’agit d’une chanson vraiment libératrice, un exécutoire qui me permet vraiment de faire la paix avec des blessures enfouies.

D’autres titres vont sortir dans les prochains mois avec au bout un album. Avez-vous une date de sortie à nous dévoiler ?

Il n’y a pas de date de sortie pour l’instant. Je suis une artiste indépendante, donc avec mon binôme on a décidé de faire un peu les choses autrement. Habituellement quand un artiste sort un single, l’album arrive deux mois après. Moi, j’avais vraiment envie d’écrire une histoire à travers des singles que j’aimerais sortir et diffuser tout au long de l’année pour terminer et aboutir sur un album. Ces mêmes titres, j’aimerais les produire de manière acoustique. Il y aura sûrement aussi des titres inédits dont une collab avec Grand Corps Malade.

C’est un artiste que vous appréciez ?

Je l’adore ! C’est un artiste qui mérite d’être entendu et reconnu. J’avais une musique dans la tête et je me suis dit qui pourrait écrire sur cette musique. J’y suis allée au culot. J’ai écrit à son équipe et ça l’a fait. Ils sont revenus vers moi, ils ont écouté le titre et Fabien alias Grand Corps Malade a adoré la chanson. Et au final, il a fait le texte de cette chanson.

Vous qualifiez votre style de "nouvelle variété française". Ça veut dire quoi exactement ?

Aujourd’hui, je crois qu’il n’y a plus de règles dans la musique. Ça reste de la variété française mais avec plein d’influences dedans. Il y a de l’électro, de la pop, de l’urbain même si la couche finale reste de la variété française qu’il faut défendre parce que c’est beau. C’est vraiment un shaker, un petit cocktail de toutes mes petites influences diverses et variées que je joins à la musique.

Votre notoriété a explosé grâce à votre participation à la comédie musicale Le Roi Soleil lancée en 2005. Cette dernière est de retour sur scène depuis quelques mois. Vous n’aviez pas envie d’y participer à nouveau ?

Je suis très contente que ce spectacle se rejoue car je suis convaincue que c’est une belle histoire avec de belles chansons. Il est vrai que j’ai été approchée par la production au tout début. J’avais à cœur de le refaire surtout si certains anciens pouvaient aussi remettre le costume. Je trouvais que 20 ans après, pour un anniversaire, ça pouvait être super intéressant et hyper excitant. Ça avait un sens pour le coup de revenir et de refaire la fête avec les copains. Et puis comme toute production parfois, il y a des choses qui nous échappent. Ils ont finalement décidé de ne garder qu’Emmanuel Moire et de partir sur un nouveau casting. Je suis allée voir le spectacle il n’y a pas très longtemps. J’ai regardé ça avec beaucoup de tendresse… C’est comme ça, c’est la vie. J’ai d’autres histoires à écrire à côté et je suis très contente d’avoir vécu cette magie il y a 20 ans.

Vous avez également participé au film Aline où vous étiez la voix chantée de Valérie Lemercier qui interprétait le rôle de Céline Dion. C’est une expérience que vous aimeriez renouveler ?

Franchement, j’ai adoré. Après c’est un exercice qui n’est pas si facile. Là pour le coup, Céline Dion c’est la tour Eiffel de chaque fan, un monument de la chanson française et internationale. Il fallait donc faire les choses bien et ne pas l’imiter. Il ne fallait pas faire une espèce de mauvaise caricature Du coup avec Valérie on s’est enfermé en studio pendant trois mois et le travail a été un peu de modifier ma voix. Il a aussi fallu coller au jeu de Valérie et à ma voix à moi pour ne pas me travestir C’était un exercice hyper intéressant mais quand même stressant car on veut bien faire et que ça se passe bien. Le film a été super bien accueilli par les fans français, et ailleurs dans le monde. Il s’est exporté dans 70 pays. Même quatre ans après la sortie du film, je reçois encore des messages de gens qui découvrent que j’ai fait la voix. Il pensait que c’était Céline. Du coup ça veut dire qu’on a bien bossé. Je crois que ce genre de projet c’est un one shot !

Votre plus grand rêve en tant qu’artiste ? Une collaboration avec un artiste en particulier ?

J’ai eu l’occasion pendant mon parcours de rencontrer des artistes avec qui j’ai pu chanter sur scène. Par exemple, la chanteuse Maurane, je l’adulais avant qu’elle ne soit mon amie, qu’on travaille ensemble et que je fasse ses premières parties. Il y a des petites cases à cocher que j’ai pu cocher, et je suis trop contente. Evidemment qu’il y en a d’autres. Aujourd’hui avec le projet que j’ai, je me dis que finalement je ne suis vraiment jamais partie en tournée toute seule avec mes chansons. J’aimerais juste être sur scène et continuer à toucher un maximum de cœurs avec ma musique. J’ai des envies aussi d’ailleurs pour aller faire écouter ma musique ailleurs qu’en France. J’ai encore des cases à cocher !