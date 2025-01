"J’ai une faiblesse dans les jambes qui s’est un peu accentuée" : Mimie Mathy de retour aux Enfoirés se confie sur son état de santé

La troupe des Enfoirés est cette année à Montpellier dans le cadre de sa traditionnelle série de concerts. L’un des shows sera d’ailleurs retransmis sur TF1 dans quelques semaines comme le veut la tradition.

Cette année encore, de nombreux artistes ont répondu à l’appel des Enfoirés à l’exemple de Patrick Bruel, Zazie, Patrick Fiori, Claudio Capéo, Lorie, Christophe Maé, Claire Keim, Jenifer, Amel Bent ou encore Julien Clerc. Absente l’année dernière du spectacle, Mimie Mathy a fait son grand retour. L’interprète de "Joséphine Ange Gardien" se déplaçait notamment en fauteuil roulant inquiétant les nombreux fans présents sur place.

La comédienne a eu l’occasion de s’exprimer devant plusieurs journalistes ce dimanche. "Les scènes sont tellement grandes sur les Enfoirés que si on ne veut pas faire une heure de plus en spectacle, il ne faut pas que je marche", a déclaré avec humour Mimie Mathy selon TV Magazine. "C’est vrai que mon apparence n’est pas au mieux de ma forme. J’ai une faiblesse dans les jambes qui s’est un peu accentuée donc je me ménage, surtout entre les moments importants. Je viens de boucler trois tournages, trois inédits de Joséphine. On en prépare un autre pour juin. Je suis en train d’écrire un nouveau spectacle", a-t-elle tenu à rassurer mettant en avant les commentaires à son sujet concernant son état de santé.

"J’ai lu que j’étais paralysée à vie et mourante… Non ! C’est dû à ma configuration, il y a des petits soucis techniques (…) et les scènes sont tellement grandes sur les Enfoirés… Si on ne veut pas faire une heure de plus de spectacle, il ne faut pas que je marche", a ajouté la comédienne née à Lyon avant de nouveau de plaisanter concernant l’utilisation d’un fauteuil roulant. "Tout va bien et j’ai mon permis moto cette année ! Je me suis entraînée un peu avant de tuer quelqu’un et c’est très simple, c’est vraiment génial ce truc", a-t-elle conclu.