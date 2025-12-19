Les bijoux en soie d’une créatrice lyonnaise se retrouvent dans la boutique de l’Assemblée nationale

Caroline Dugat est fière. Ses bijoux en soie sont disponibles depuis peu au sein de la boutique de l’Assemblée nationale mettant à l’honneur le savoir-faire français. "Le côté made in France fait vraiment partie de mes valeurs", assure la fondatrice de la marque BaTistine. Un projet ayant vu le jour suite au Covid pour cette passionnée travaillant dans la soie depuis de nombreuses années.

"J’aime redonner vie à une soie qui allait potentiellement être jetée", explique Caroline Dugat qui transforme en effet des soies artisanales non utilisées ou de seconds choix en bijoux contemporains à l’exemple de bracelets ou de colliers.

Ses créations ont d’ailleurs été visibles lors d’une exposition au Grimaldi Forum cet été à Monaco. C’est elle-même qui a ensuite démarché la boutique de l’Assemblée nationale pour y présenter ses bijoux en soie ayant la particularité également d’être fabriqués en petites séries à Lyon.

Caroline Dugat envisage désormais de développer sa marque dans toute la France avec le souhait d’ouvrir un jour sa propre boutique.