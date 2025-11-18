Cette marque lyonnaise de joaillerie organise pour la première fois une grande braderie

Tel sera le mot d’ordre de la marque Helena Joy à l’occasion d’une grande braderie de Noël. Le rendez-vous est donné ce jeudi de 14h à 21h dans la boutique de l’enseigne située 50 Cours Vitton dans le 6e arrondissement de Lyon.

Ce sera une première pour Helena Joy, dont les bijoux ont l’habitude d’habiller les stars sur les tapis rouges du Festival de Cannes ou de la Mostra de Venise qui ouvrira ses archives avec au bout des "pièces iconiques, trésors des collections passées et prix irrésistibles". Un atelier piercing "à prix doux, chic, fun et 100% Helena Joy réalisé par une professionnelle" sera également à découvrir sur place.

A noter aussi la présence de la fondatrice de la marque, Sandie Illouz, qui conseillera les visiteurs de cette grande braderie de Noël alors que les fêtes de fin d’année se rapprochent.