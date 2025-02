"Déployer Helena Joy en France et à l’étranger" : Sandie Illouz fait partie des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Tout commence en 2015. Sandie Illouz travaille dans l’import de produits-sur-mesure. Ne trouvant pas l’offre de bijoux lui correspondant dans les bijouteries, elle décide de créer sa propre marque baptisée Helena Joy. Sept modèles sont d’abord dessinés par ses soins et rencontrent immédiatement le succès sur ses réseaux sociaux. Sandie Illouz décide d’aller encore plus loin après la découverte de l’univers de la joaillerie fine.

Alessandra Sublet sera son premier modèle. "Moi ce que j’aime c’est avoir le style très décontracté et de porter un super beau bijou avec une chemise blanche et un jean", explique la créatrice de Helena Joy qui fait aujourd’hui porter ses créations sur les tapis rouges du festival de Cannes, de la Mostra de Venise ou encore de la Fashion Week. "C’est à chaque fois le moment de montrer ce que j’ai au plus profond de moi dans ma créativité", précise-t-elle.

L’un des projets de la maison de joaillerie fine sera de s’étendre sur le territoire français mais pas seulement. "Je veux pouvoir répondre à la demande que l’on a de l’étranger. Nous souhaitons distribuer dans des pays comme les Etats-Unis et les Emirats arabes unis. C’est beaucoup de travail. Cette année 2025 va être dédiée au développement", affirme Sandie Illouz.

Parmi les rêves les plus fous de la maison Helena Joy, on retrouver celui d’avoir autant de notoriété que les grandes maisons que sont Bulgari, Cartier, Hermès ou encore Dior. "J’aimerais qu’Eva Longoria puisse porter mes créations", précise dans un sourire Sandie Illouz.

Et Lyon dans tout ça ? "Lyon est ma ville de naissance. Je m’y sens bien. Lorsque je rentre chez moi, je suis toujours contente de rentrer dans ma ville. J’ai mes repères, des souvenirs, ma famille, mes amis. Je trouve que c’est une ville culturellement bien fournie. On est fort en sport. On mange bien. On est une ville gastronomique."