"Les filles grosses peuvent aussi fouler le tapis rouge" : le message fort de Virginie Grossat aux TikTok Awards

La cérémonie des TikTok Awards 2025 a récompensé ce lundi soir au Lido de Paris les meilleurs créateurs de contenu de l’année en France. Ont notamment été distingués pour leurs vidéos Pseudo2ouf, Lucas Math 4 ou encore Snaachez.

L’occasion également pour de nombreux créateurs de contenu de tout le pays de fouler le tapis rouge. Ce fut le cas de la lyonnaise Virginie Grossat suivie par près de 740 000 personnes sur TikTok de faire une apparition remarquée. Celle qui parle mode et food n’a pas manqué de poser devant les photographes et de publier une vidéo de la soirée.

"Les filles grosses peuvent aussi fouler le tapis rouge… Malheureusement quand on sort des standards, nous sommes beaucoup invisibilisées, encore plus dans les métiers d’image et dans les médias. Chaque jour, je fais le maximum pour qu’on représente encore plus les femmes de ma corpulence", a-t-elle déclaré dans un post publié ce mercredi sur ses réseaux sociaux. Un message fort salué par de nombreux commentaires.