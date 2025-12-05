"Créer une bulle autour de la création" : le pari d’une Lyonnaise passionnée par les métiers du fil

"Secrètement, je rêvais de mon propre lieu." En 2020, Juliette Cario se lance un projet fou. Celui de proposer des ateliers itinérants autour de sa passion : la broderie. La petite fabrique de Juliette vient de voir le jour et se développe sûrement mais doucement au fil des années.

Ce lieu dont la jeune femme rêvait tant a officiellement ouvert ses portes le 18 novembre dernier du côté de la place Carnot dans le 2e arrondissement sous un tout nouveau nom. Bobine Lyon propose sur place des ateliers créatifs, principalement autour du fil avec par exemple de la broderie contemporaine, du punch needle, du tufting ou encore du crochet. Il est également possible de se laisser tenter par des ateliers Do It Yourself de linogravure, bougies artisanales, d’argile autodurcissant…

"L’objectif est de créer une bulle autour de la création", confie Juliette Cario qui travaille avec des artisans pour ses ateliers créatifs. "Je les teste avant de les proposer", promet-elle dans un sourire. "En France, c’est un truc de dingue tous les lieux qui permettent de faire des ateliers", ajoute la jeune femme qui se réjouit de l’image redorée de la broderie suite au Covid. Ayant déjà collaboré avec des enseignes comme Uniqlo, Westfield ou Etam, Juliette Cario veut faire de Bobine Lyon un lieu permettant de "lâcher son téléphone et rencontrer du monde".