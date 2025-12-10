Lyon : un marché de Noël 100% féminin… dans une yourte !

L’occasion de trouver des cadeaux originaux à mettre sous le sapin. Direction ce dimanche le 8e arrondissement de Lyon pour la seconde édition du marché de Noël de la Yourte – Cocon solidaire.

Ce tiers-lieu social géré par Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri accueillera le temps d’une journée 10 femmes créatrices et artisanes lyonnaises qui proposeront aux visiteurs de découvrir bijoux, céramique, savons, bougies, illustrations ou encore textile. Pour résumer : un marché 100% made in Lyon et 100% féminin.

"Il y en aura pour tous les porte-monnaies et tous les goûts, pour des cadeaux fait-main et made in Lyon", assurent les organisateurs. De nombreuses animations sont également prévues au cours de la journée à l’exemple d’un espace brocante, de stands de maquillage pour enfants ou encore de concerts avec la présence d’une chorale.