Crise du prêt-à-porter : la marque Jennyfer demande sa mise en liquidation judiciaire

La crise du prêt-à-porter continue de faire des victimes. La marque française Jennyfer, à destination des adolescentes et des jeunes femmes, va demander sa mise en liquidation judiciaire. Un coup dur pour l’enseigne qui avait pourtant retrouvé des couleurs en sortant il y a un peu moins d’un an d’une période de redressement judiciaire.

"L’explosion des coûts, la baisse du pouvoir d’achat, les mutations du marché textile et une concurrence internationale toujours plus agressive ont rendu son modèle économique intenable. Notre pensée profonde et sincère va à l’ensemble des équipes mobilisées depuis des années avec passion, créativité et engagement", a indiqué à l’AFP la direction de Jennyfer ce mercredi. Ce sont en tout 999 emplois qui devraient être supprimés, selon la CGT.

Fondée par David Tordjman et Gérard Depagnat en 1984, la marque comptait 220 magasins en France et 80 dans plusieurs autres pays du monde. Quatre d’entre eux se trouvent dans le Rhône : au centre commercial Westfield La Part-Dieu de Lyon, au centre commercial Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, au centre commercial Saint-Genis 2 de Saint-Genis-Laval et à Villefranche-sur-Saône.