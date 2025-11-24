Un an d’ouverture pour la Maison des femmes de Lyon : quel premier bilan ? 

Accueillir les femmes victimes de violences. Tel est l’objectif de la Maison des femmes ayant ouvert ses portes à Lyon il y a maintenant plus d’un an sur le site de l’hôpital Edouard Herriot dans le 3e arrondissement.

Médecins généralistes, gynécologues obstétriciens, médecins légistes, sages-femmes, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux ou encore juristes… Ce sont en tout 15 professionnels du soin et du travail social qui aident les femmes venant au sein de cette structure. Ces dernières peuvent également effectuer un dépôt de plainte sur place. Des ateliers, des groupes de parole ainsi que des temps informels collectifs sont également proposés dans la Maison des femmes.

Depuis l’ouverture de ce lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement, 248 femmes ont été prises en charge. Parmi elles, 21 ont pu déposer plainte sur place.

Le début d’année 2026 marquera pour la Maison des femmes la nomination d’une responsable médicale en la personne du Dr Julie Perlier, gynécologue déjà investie sur le lieu. "Son arrivée permettra d’amplifier le rôle de la structure comme ressource pour les professionnels du soin, afin de les accompagner à mieux repérer, mieux prendre en charge et mieux orienter les personnes victimes de violences faites aux femmes", indique dans un communiqué la Maison des femmes. Un site internet dédié vient également d’être lancé.