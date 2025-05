Installé dans le Rhône, ce couple star de "L’amour est dans le pré" va accueillir son troisième enfant

Ils ont annoncé la bonne nouvelle ce jeudi sur les réseaux sociaux. Couple emblématique de la saison 15 de l’émission L’Amour est dans le pré sur M6, Jérôme et Lucile vont de nouveau devenir parents.

"Compliqué de vous cacher plus longtemps je m'arrondis très rapidement pour ce troisième bébé. Et puis, on avait tellement envie de vous le partager. Alors oui... On avait dit : 'Non merci, pas pour nous le 3ème...' et pourtant, il grandit bien au chaud et il a déjà une grande sœur et un grand frère qui n'attendent que de le rencontrer ! Merci pour tout votre amour", a dévoilé le couple dans un post accompagné d’une vidéo où l’on peut voir toute la famille se réjouir du ventre arrondi de Lucile.

Les images ont d’ailleurs été vues plus d’un million de fois avec au bout de nombreuses félicitations, notamment d’anciens candidats de L’Amour est dans le pré, qui ont l’habitude pour certains de se retrouver lors d’évènements. Ce fut le cas en décembre dernier du côté de Jons dans le Rhône où résident Jérôme et Lucile à l’occasion d’un grand marché de Noël de producteurs.