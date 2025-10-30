Le plat de cette cheffe lyonnaise va être servi cet hiver dans les TGV entre la France et la Suisse

Pour la première fois, les TGV Lyria entre la France et la Suisse organisait un concours de cuisine avec au bout pour le grand gagnant la possibilité de servir son plat lors de la saison automne-hiver 2025-2026 en classe Première Signature.

Plus de 45 chefs de France et de Suisse ont tenté de se distinguer tout au long du concours dont la grande finale se déroulait le 15 octobre dernier au cœur de la gare de Lyon à Paris.

Parmi les quatre derniers finalistes, c’est finalement une Lyonnaise qui a su conquérir le cœur du jury où l’on retrouvait notamment les chefs Michel Roth et Danny Khezzar. Juliette Dufêtre est en effet la grande gagnante de ce concours. Elle est la cheffe du restaurant Botani dans le 7e arrondissement de Lyon.

Son suprême de volaille, pomme de terre, noix, gruyère, estragon et vin blanc sera donc servi cet automne et cet hiver dans les TGV Lyria. Soit pour une durée de six mois. Juliette Dufêtre n’a d’ailleurs pas manqué de partager sa victoire sur ses réseaux sociaux avec une vidéo et des photos des coulisses du concours.