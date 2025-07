La meilleure meneuse du championnat grec recrutée par l’ASVEL féminin

Quelques jours après l’annonce de son maintien en Ligue Féminine, l’ASVEL féminin a fait part ce lundi de l’arrivée d’une nouvelle recrue. Il s’agit de l’américaine Honesty Scott-Grayson. Cette dernière a été sacrée meilleure meneuse du championnat grec où la jeune femme de 25 ans évoluait la saison dernière. Honesty Scott-Grayson "apportera toute son énergie et sa fougue à nos Lionnes pour son premier exercice en France", se réjouit l’ASVEL féminin dans un communiqué.

"Honesty est une combo-guard agressive, scoreuse et capable de créer du jeu pour les autres également. Je la suis depuis plusieurs saisons, elle a un vrai talent qui ne demande qu’à s’adapter à la difficulté et la rudesse du championnat français. Honesty a été élue dans le meilleur 5 du championnat grec dans lequel elle évoluait la saison dernière. Elle a développé son jeu sur les playgrounds new-yorkais puis à l’Université d’Auburn, qui sont des gages de solidité mentale, qu’elle devra nous apporter afin de connaitre le succès. Welcome Honesty !", a de son côté déclaré le coach lyonnais Yoann Cabioc’h.