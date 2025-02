Bientôt un grand job dating réservé aux femmes à Lyon

Un job dating "pas comme les autres" se déroulera le mardi 11 mars au Palais des Sports de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Organisé par LDLC ASVEL féminin, l’évènement est réservé aux femmes avec l’objectif de "bouger, échanger et explorer de nouvelles opportunités professionnelles grâce aux partenaires impulseurs de notre club à mission".

Les participantes devront avoir plus de 16 ans afin de pouvoir assister dès 9h à des ateliers de coaching, des activités sportives et des rencontres professionnelles. Parmi les entreprises présentes sur place, on retrouvera Byblos Group, Ciril Group, Federaly, Harmonie Mutuelle, La Compagnie Française du Conteneur, LDLC, Razel Bec, Rent a Car, Serfim, Telamon et Transdev.

"Une journée pensée pour bouger, échanger et explorer de nouvelles pistes de formation ou d’insertion professionnelle", commente LDLC ASVEL féminin.