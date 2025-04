Une place historique pour Dominique Malonga (ASVEL féminin) lors de la draft WNBA

Le talent de Dominique Malonga a parlé dans la nuit de lundi à mardi. La basketteuse de l’ASVEL féminin et de l’équipe de France a été choisie par le Seattle Storm en deuxième position de la draft WNBA qui se déroulait à New York. Jamais une joueuse tricolore n’avait été aussi bien placée depuis Isabelle Fijalkowski en1997.

"La WNBA c’est un rêve. Ça fait des années que je regarde et que je me dis "si j’y étais"", a déclaré Dominique Malonga dans un entretien à l’AFP quelques heures après ce moment historique. "Je chéris ce moment et j’ai juste hâte d’y aller, de jouer, de découvrir cet engouement un peu américain qu’on connaît dans les salles", a ajouté la basketteuse de 19 ans qui avait fait le déplacement avec sa famille pour l’occasion.

Il faut dire que Dominique Malonga a beaucoup fait parler d’elle ces derniers mois en devenant notamment la première Française à dunker lors d’un match officiel. C’était le 30 octobre 2024 lors d’une rencontre d’Eurocoupe. La joueuse de l’ASVEL féminin est aujourd’hui comparée au français Victor Wembanyama, choisi en numéro par les Spurs de San Antonio lors de la draft NBA 2023.

Interrogée par la rédaction de Lyon Femmes à l’occasion de notre palmarès des 25 Lyonnaises qui feront 2025, Dominique Malonga avait évoqué cet objectif de la draft WNBA. "On a de gros objectifs pour cette année 2025. Vec l’ASVEL c’est déjà de se qualifier pour les playoffs du championnat. Il y a aussi un objectif avec l’équipe de France avec l’Euro 2025", avait confié la joueuse. L’ASVEL féminin doit justement disputer ce vendredi soir au Palais des Sports de Gerland le quart de finale aller des playoffs contre l’équipe de Basket Landes (20h50).

Le club de basket lyonnais a également brillé avec une autre joueuse appelée en cinquième position. Il s’agit de Juste Jocyte choisie par les Golden State Valkyries.