"L’histoire continue" : l’ASVEL féminin obtient son maintien en Ligue Féminine

Les Lionnes joueront bien en Ligue Féminine la saison prochaine. "LDLC ASVEL Féminin a le plaisir d’annoncer que la Chambre d’Appel de la Fédération Française de BasketBall a validé le maintien du club en Ligue Féminine pour la saison 2025-2026", peut-on lire ce mercredi dans un communiqué de presse.

"Cette décision fait suite à l’appel interjeté par le club, et à la mobilisation exemplaire de l’ensemble des parties prenantes, qui ont su réunir dans les temps les garanties nécessaires à la continuité du projet", indique le club.

L’ASVEL féminin avait appris le 23 juin dernier sa rétrogradation en ligue régionale mais avait décidé de faire appel de cette décision. "Confronté au désengagement brutal d’un partenaire financier majeur, le club a dû faire le choix difficile mais responsable de ne pas engager d’équipe en Eurocup pour la saison à venir. Cette décision, guidée par la volonté de préserver la pérennité de notre institution, marque un nouveau point de départ", poursuit le club.

"Ce maintien est bien plus qu’un soulagement : c’est une victoire collective", assure l’ASVEL féminin. "Plus que jamais, nous restons fidèles aux valeurs qui nous animent : authenticité, partage, audace. L’histoire continue", conclut le club.

"C’est évidemment un immense soulagement, et une grande fierté aussi. (…) Ces dernières semaines ont été éprouvantes, mais elles ont surtout révélé la force, la solidarité et l’engagement d’une organisation tout entière. Nous sommes désormais prêts à regarder l’avenir avec confiance et détermination", a par ailleurs réagi Tony Parker, le président de l’ASVEL féminin.