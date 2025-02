"Gagner toutes les compétitions possibles" : Dominique Malonga est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

"Mon rêve ? Gagner toutes les compétitions possibles." Dominique Malonga est aujourd’hui l’un des visages phares de l’ASVEL féminin mais également de l’équipe de France de basket. "On a de gros objectifs pour cette année 2025. Avec l’ASVEL, c’est déjà de se qualifier pour les playoffs du championnat. Il y a aussi un objectif avec l’équipe de France avec l’Euro 2025. On veut vraiment faire cette médaille d’or", assure la jeune joueuse de 19 ans qui entend également bien se placer lors de la draft WNBA au mois d’avril.

L’année 2025 a également commencé par un changement de taille pour l’ASVEL féminin avec des rencontres désormais au Palais des Sports de Gerland dans le 7e arrondissement. "On a pris une autre dimension", confie Dominique Malonga conquise par cette équipe des Lionnes. "Nous sommes un groupe qui veut progresser et qui apprend beaucoup de ses erreurs. On fait toujours tout à fond. On est toujours là les unes pour les autres. On a une vraie âme."

Et Lyon dans tout ça ? "Je suis arrivée à l’âge de 15 ans avec mon premier contrat à l’ASVEL. Lyon est une ville magnifique pour sortir et rencontrer du monde. J’ai été très bien accueillie par le club et la ville."