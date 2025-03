Cet hôpital de Lyon devient la première maternité à adopter les couches compostables 

C’est une nouveauté depuis plusieurs semaines au sein de l’hôpital Lyon Sud des Hospices Civils de Lyon. La maternité de l’établissement a débuté une expérimentation d’un an concernant l’utilisation de couches bébé compostables. Ce test a été inspiré par une expérimentation déjà en place dans une trentaine de crèches lyonnaises en collaboration avec l’entreprise Les Petits Culottés et le service de collecte Les Alchimistes.

"Grâce à cette superbe expérimentation des HCL en maternité, notre dispositif de couches compostables initié avec la Métropole de Lyon fait un grand bond en avant. Notre objectif commun est de faire de ces couches vertueuses pour la santé des enfants et pour l’environnement un futur standard et une vraie alternative aux 3,5 milliards de couches jetables qui finissent enfouies ou incinérées chaque année en France, alors que nos couches compostables permettent à Lyon de nourrir les sols agricoles du territoire en lieu et place d’engrais chimiques", commente Steven Vasselin, adjoint au maire délégué à la Petite enfance.

Cette expérimentation devrait permettre à la maternité de l’hôpital Lyon Sud de générer jusqu’à 6 tonnes de compost par an. "Avec les couches compostables, les Hospices Civils de Lyon souhaitent démontrer que l’évolution des pratiques des soins peut être profitable pour la santé de nos patients mais aussi pour notre territoire en créant une nouvelle filière vertueuse, grâce à la conviction et à l’engagement d’acteurs publics et d’industriels. C’est une nouvelle étape en matière d’écoconception des soins au sein de nos services, qui s’inscrit en cohérence avec notre volonté institutionnelle de porter les actions de transition écologique et sociale au cœur de notre mission de santé au service de la population lyonnaise", déclare de son côté Julie Marconnet, chargée de mission RSE aux HCL.

A noter que cette expérimentation fera l’objet dans un an d’une évaluation qui devra permettre de déterminer la viabilité du dispositif. Les maternités de l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron et de l’hôpital de la Croix-Rousse pourraient également mettre en place le dispositif.