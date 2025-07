A quel âge avoir son premier enfant ? Ce qu'en pensent les Lyonnaises

Une récente étude de l’Insee s’est penchée sur l’âge moyen des mères lors de la naissance de leur premier enfant. Résultat : en France, les femmes deviennent mères pour la première fois en moyenne à 29 ans, et les Lyonnaises ne font pas exception.

Un âge qui reflète les transformations sociétales, économiques et personnelles des dernières décennies.

"Je pense que c’est une bonne chose, car, en général, dans sa vingtaine, on est plus dans la recherche de l’accomplissement professionnel, la recherche de travail… et on mûrit aussi. Alors que dans la trentaine, on a beaucoup d’énergie, on est bien installé dans sa vie, donc ce sont les conditions optimales pour élever un enfant.", nous confie une Lyonnaise interrogée dans la rue.

Plusieurs raisons expliquent cette tendance. D’abord, l’allongement des études et l’entrée plus tardive sur le marché du travail. Ensuite, des attentes nouvelles : voyages, épanouissement personnel, carrière…

"Je pense qu’autour de 30 ans, c’est bien. Aujourd’hui, les études sont plus longues, on a d’autres ambitions… C’est mon cas. J’ai bien profité pendant une dizaine d’années et, arrivée à 30 ans, j’ai eu d’autres envies", explique Léa, 32 ans qui attend son premier enfant.

"Il n’y a pas forcément d’âge tant qu’on a une stabilité financière et qu’on est heureux dans la vie. On évolue avec notre société, on se met en couple sérieusement plus tard… Ce ne sont plus les mêmes mentalités", ajoute une autre Lyonnaise.

"Je pense que maintenant, c’est plus compliqué. Il faut avoir un bon travail, un bon logement. Il faut pouvoir assumer des enfants. C’était plus facile avant : on trouvait du travail plus rapidement", ajoute Jeanne, 20 ans.