Endométriose : un test salivaire conçu à Lyon désormais remboursé pour certaines femmes

Une annonce comme un ouf de soulagement pour certaines femmes. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a fait part ce lundi du remboursement d’un test salivaire utilisé pour le diagnostic de l’endométriose à compter de ce mardi. Ce dernier, encore au stade expérimental, a été conçu par la biotech lyonnaise Ziwig et détecte l’endométriose par la salive grâce à l’analyse et au séquençace de l’ARN ("Endotest").

"C’est un coût de 800 euros par femme", qui sera pris en charge par l’assurance maladie, a annoncé Catherine Vautrin sur France 2. La Haute Autorité de Santé (HAS) avait donné son feu vert en octobre dernier concernant la prise en charge financière de ce test salivaire. Un arrêté doit désormais officialiser la chose ce mardi.

Ce sont en tout près de 25 000 patientes âgées de plus de 18 ans qui pourront devenir bénéficiaires de cette prise en charge, selon le ministère de la santé et la biotech lyonnaise Ziwig. A noter que les 2500 premières patientes intègreront une étude clinique qui pourrait par la suite, en cas de résultats positifs, généraliser ce remboursement à toutes les femmes touchées par la maladie en France. Elles seraient plus de 2 millions dans tout le pays.