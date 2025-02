"Je vais fêter les 10 ans de ma marque de maillots de bain" : Tatiane de Freitas est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025 

"Je suis très contente d’en arriver là." Tels sont les mots de Tatiane de Freitas alors que sa marque de maillots de bain fête en cette année 2025 ses 10 ans. Lancée en 2015, la marque Tatiane de Freitas était l’occasion pour sa fondatrice de transmettre un message. "Le maillot de bain cache derrière lui énormément de confiance, de liberté et d’acceptation. Aujourd’hui, je veux surtout vendre de l’assurance aux femmes", assure Tatiane de Freitas.

"Je suis arrivée à Lyon pour suivre la carrière de mon mari (le footballeur Cris ndlr). J’étais quelqu’un d’active et je voulais trouver un projet pour moi", se souvient-elle. Tatiane de Freitas possède aujourd’hui un showroom boutique dans le 6e arrondissement de Lyon. "Des projets ? J’en ai toujours beaucoup ! Chaque challenge me rend encore plus forte. Les 10 ans de la marque, c’est déjà une réussite", confie la créatrice de maillots de bain.

Son plus grand rêve n’est pas d’ouvrir des boutiques mais de "motiver mes équipes et les femmes, pouvoir s’investir de façon très positive. Le challenge va au-delà de la création. Ouvrir des boutiques sera peut-être une conséquence de tout ça", précise Tatiane de Freitas.

Et Lyon dans tout ça ? "Lyon c’est le grand amour de ma vie. Quand je suis arrivée à Lyon, j’avais peur parce que je ne savais pas parler français. Je suis très fière aujourd’hui d’être Brésilienne et tellement contente d’être Lyonnaise. Lyon est une ville magnifique avec une situation géographique extraordinaire."