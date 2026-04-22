Pandora, Bershka, Adidas… ces nouvelles enseignes arrivent à Confluence

Shopping, food et loisirs : le Pôle de commerces et de loisirs Confluence continue de se transformer à Lyon. Et plusieurs nouvelles enseignes sont attendues dès le mois de mai.

Parmi les premières ouvertures, la marque danoise Pandora doit s’installer début mai avec ses bijoux personnalisables.

Côté mode, Bershka viendra renforcer l’offre, avec un positionnement tourné vers les jeunes.

Dans les prochains mois, Adidas complétera cette offre.

Le centre mise aussi sur la restauration. Plusieurs enseignes doivent ouvrir prochainement, dont O’Tacos, Au Bureau ou encore Chik’Chill, concept autour du poulet. Au rez-de-chaussée, Nougat Chabert & Guillot apportera une touche plus traditionnelle.

Des loisirs relocalisés

Côté activités, oVRdoze (réalité virtuelle) et Flashback Studio (danse) changent d’emplacement au sein du centre, avec des concepts repensés pour attirer un public plus large.

Autre nouveauté : des ouvertures exceptionnelles sont prévues les 8, 14 et 25 mai, de 10h à 20h.

Avec ces nouvelles arrivées, Confluence continue de diversifier son offre, entre shopping, restauration et loisirs… pour rester une destination majeure dans l’agglomération lyonnaise.