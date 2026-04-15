Vous avez chez vous des objets dont vous aimeriez connaître l’estimation ? Bonne nouvelle puisqu’une journée gratuite d’expertises aura lieu très bientôt près de Lyon avec la présence d’une personnalité bien connue de l’émission Affaire Conclue sur France.

Diane Chatelet, antiquaire et experte spécialisée dans le mobilier et les objets d’art installée à Lyon, est en effet attendue le mercredi 29 avril de 10h à 18h au Domaine Lyon Saint Joseph à Sainte-Foy-lès-Lyon. Elle réalisera des expertises gratuites et confidentielles uniquement sur rendez-vous. Ce dernier est à prendre par mail à [email protected] ou par téléphone au 06 63 62 70 81.

"Ces journées sont souvent l’occasion de découvrir de véritables trésors : des pièces d’or de collection, des bijoux à plusieurs dizaines de milliers d’euros, des œuvres recherchées par les collectionneurs, des sculptures anciennes, des objets asiatiques, des provenances exceptionnelles…", peut-on lire dans un communiqué de presse.

"Ces expertises sont gratuites et n’engagent en rien : vous pouvez repartir avec vos objets après avoir obtenu une réponse précise quant à la valeur, ou choisir de les vendre à Diane Chatelet", est-il également précisé.