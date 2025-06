Diane Chatelet (Affaire Conclue) organise une nouvelle journée gratuite d’expertises d’objets près de Lyon

Direction le vide-greniers de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ce dimanche. Les visiteurs pourront peut-être dénicher des pépites mais également faire expertiser leurs objets personnels. Diane Chatelet sera en effet présente pour la journée de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h avec ou sans rendez-vous.

L’antiquaire et experte spécialisée dans le mobilier et les objets d’art est notamment connue pour sa participation en tant qu’acheteuse dans l’émission Affaire Conclue sur France 2. Celle qui est récemment revenue développer son activité "Impossible Gallery" au sein de l’agglomération lyonnaise aura comme mission de délivrer des informations et une estimation des objets apportés avec peut-être au bout un achat de Diane Chatelet.

"Ces journées sont souvent l’occasion de découvrir de véritables trésors : des pièces d’or de collection, des bijoux à plusieurs dizaines de milliers d’euros, des œuvres recherchées par les collectionneurs, des sculptures anciennes, des objets asiatiques, des provenances exceptionnelles…", précise l’antiquaire. "A contrario, parfois, certaines légendes familiales sont mises à mal », ajoute-t-elle mettant en avant « des copies ou des valeurs inférieures à celles imaginées".