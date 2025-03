"On voit tout de suite dès qu’un objet est intéressant" : une nouvelle journée d’expertises de Diane Chatelet (Affaire Conclue) près de Lyon

"Je me rends compte que beaucoup de particuliers s’intéressent à ce qu’ils ont chez eux et veulent avoir des informations sur leurs objets." Diane Chatelet, antiquaire et experte spécialisée dans le mobilier et les objets d’art, est attendue ce samedi à Villeurbanne à l’occasion de l’évènement Puces de Printemps aux Puces du Canal.

Connue pour sa participation depuis maintenant sept ans à l’émission Affaire Conclue sur France 2, la célèbre acheteuse donnera une conférence sur l’Histoire de l’art de 10h à 11h30 avant des expertises gratuites (avec ou sans rendez-vous) de 13h à 17h30. "On voit tout de suite dès qu’un objet est intéressant peu importe l’objet", nous assure Diane Chatelet qui promet également de répondre à toutes les interrogations sur des objets tels que des tableaux, des bijoux, des pièces de monnaie, de la maroquinerie, des sculptures… "Maximum trois objets par personne", prévient l’antiquaire. La dernière journée d’expertise de Diane Chatelet avait en effet attiré sur une journée plus de 250 personnes.

Profiter du printemps pour faire du tri ? "Je pense que toutes les périodes sont propices à regarder ce que l’on a chez soi. Mais le printemps est quand même un moment clé où l’on ouvre ses placards et où l’on fait du tri", conclut l’acheteuse. Avec peut-être au bout de jolies découvertes…