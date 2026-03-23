Quatre entrepreneuses lyonnaises de la tech soutenues par un programme de l’opérateur Orange

Soutenir les femmes dans la tech durant un an en France et en Outre-mer. Tel est l’objectif du programme "Femmes Entrepreneuses" lancé par Orange depuis 2018. A l’occasion de la saison 8 du dispositif, l’opérateur a dévoilé il y a quelques semaines les entrepreneuses d’Auvergne-Rhône-Alpes sélectionnées pour recevoir un suivi personnalité pour développer leur projet respectif. Elles sont cette année au nombre de dix avec quatre femmes venant de l’agglomération lyonnaise.

On retrouve notamment Clara Monti, fondatrice de l’application lyonnaise de rencontre Mado, Amandine Soares à l’origine de l’application Pilgrimz qui permet d’engager les voyageurs de manière innovante, Fabienne Henot de Ma Capsule qui permet aux entreprises via une plateforme digitale de simplifier l’accès à des actions de bien-être et Marie-Charlotte Prudent de Safekeeper, une application de gardiennage sécurisée entre particuliers et commerçants pour vélos, trottinettes et gyro-roues.

Des ateliers de formation seront notamment proposés une fois par mois aux lauréates du programme. "En mobilisant tout son écosystème, le programme Femmes Entrepreneuses crée un collectif solidaire et dynamique. Au fil des années, les entrepreneuses gardent du lien entre elles et avec Orange, favorisent les rencontres et les collaborations entre les participantes au-delà des dix mois d’accompagnement", commente Sophie Marchand, directrice des projets innovants Auvergne-Rhône-Alpes.