Sabrina Nikaj, Miss Grand Lyon 2025 : "Angelina Jolie est mon modèle depuis toute petite"

C’est un monde qu’elle connait déjà bien. Sabrina Nikaj a décroché ce samedi soir à Bron l’écharpe de Miss Grand Lyon 2025. Un titre supplémentaire puisque la jeune femme a déjà été couronnée Miss Châtillon 2019 et deuxième dauphine de Miss Rhône-Alpes 2020.

Agée de 28 ans aujourd’hui, la conseillère en patrimoine immobilier et protection de la personne a été "très surprise" d’entendre son nom à l’issue de l’élection. "J’étais très heureuse", confie-t-elle. Le nouveau règlement du concours Miss France a permis à Sabrina Nikaj de tenter à nouveau sa chance avec toujours un message. "La beauté n’est pas qu’un physique. C’est bien plus que ça. C’est vraiment une manière de penser, de se comporter et d’être. Pour moi, la base est le respect", assure-t-elle.

La nouvelle Miss Grand Lyon a déjà des objectifs pour les prochaines semaines. "Je voudrais vraiment m’investir dans des associations parce que je trouve qu’avoir une écharpe nous donne un peu plus de notoriété. Pour ma part, je suis investie dans une association qui aide les enfants en situation de handicap et les orphelins."

L’une des prochaines étapes sera également l’élection de Miss Rhône 2025 le 14 juin prochain à Saint-Priest. Mais là n’est pas le plus important pour Sabrina Nikaj. "Mon rêve ? Être heureuse tout simplement. C’est tellement important avec tout ce qu’on vit. Avec tout ce que j’ai vécu dans ma jeunesse, être heureuse est franchement la chose la plus importante. Ça nous aide à réussir dans ce qu’on veut entreprendre", déclare la jeune femme arrivée du Kosovo en juillet 1998. "J’ai quitté un pays en guerre. Lyon représente une seconde chance et le début d’une vraie vie pour moi. C’est là qu’on a mis le premier pied avec ma mère et mon frère."

"Je voudrais dire à tout le monde qu’il faut profiter de la vie. Chaque seconde est importante", ajoute-t-elle mettant en avant une figure féminine qu’elle admire. "C’est Angelina Jolie. Depuis toute petite, elle a été mon modèle. C’est une femme qui a toujours été investie. Elle a adopté des enfants et c’est ce que je voudrais faire plus tard", conclut Sabrina Nikaj.

