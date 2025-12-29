Ce foulard porté par Lily Collins dans la série Emily in Paris vient d’une maison de soierie lyonnaise

C’est l’une des séries les plus regardées en cette fin d’année 2025 Netflix. Emily in Paris est de retour depuis quelques semaines sur la plateforme de streaming à l’occasion de la sortie de la cinquième saison où il est toujours possible de suivre les aventures d’Emily, une Américaine interprétée par l’actrice Lily Collins se retrouvant à travailler dans une agence de marketing française dirigée par Sylvie Grateau jouée par Philippine Leroy-Beaulieu.

Emily in Paris met notamment la mode à l’honneur avec des tenues particulièrement scrutées par les fans. Dans la dernière saison de la série, une marque lyonnaise a notamment été repérée. Il s’agit de la maison de soierie lyonnaise Malfroy. Dans l’épisode 2 de la saison 5, Lily Collins alias Emily arbore un bandeau de soie de Maison Malfroy. Ce dernier met à l’honneur des coquelicots issus de l’univers de l’artiste Lil Sire.

Une véritable fierté pour cette marque lyonnaise qui n’est pas la seule à figurer dans la série Emily in Paris. Des boucles d’oreilles de la marque Helena Joy fondée à Lyon ont également été repérée dans cette nouvelle saison de la célèbre série de Netflix.