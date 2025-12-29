Mode

Ce foulard porté par Lily Collins dans la série Emily in Paris vient d’une maison de soierie lyonnaise - DR/Netflix

La saison 5 de la série Emily in Paris fait décidemment parler à Lyon.

C’est l’une des séries les plus regardées en cette fin d’année 2025 Netflix. Emily in Paris est de retour depuis quelques semaines sur la plateforme de streaming à l’occasion de la sortie de la cinquième saison où il est toujours possible de suivre les aventures d’Emily, une Américaine interprétée par l’actrice Lily Collins se retrouvant à travailler dans une agence de marketing française dirigée par Sylvie Grateau jouée par Philippine Leroy-Beaulieu.

Emily in Paris met notamment la mode à l’honneur avec des tenues particulièrement scrutées par les fans. Dans la dernière saison de la série, une marque lyonnaise a notamment été repérée. Il s’agit de la maison de soierie lyonnaise Malfroy. Dans l’épisode 2 de la saison 5, Lily Collins alias Emily arbore un bandeau de soie de Maison Malfroy. Ce dernier met à l’honneur des coquelicots issus de l’univers de l’artiste Lil Sire

Une véritable fierté pour cette marque lyonnaise qui n’est pas la seule à figurer dans la série Emily in Paris. Des boucles d’oreilles de la marque Helena Joy fondée à Lyon ont également été repérée dans cette nouvelle saison de la célèbre série de Netflix.

