Un tea time inspiré d’une célèbre série se prépare à Lyon

Ce sera l’un des évènements du début de l’année 2026 sur la plateforme Netflix. La saison 4 de La Chronique des Bridgerton sortira en deux parties : la première le 29 janvier 2026 et la deuxième le 26 février 2026. De quoi ravir les fans de la série mais surtout inspirer certaines et certains à organiser des évènements à cette occasion.

C’est le cas de l’Hôtel Bayard situé sur la place Bellecour à Lyon. L’établissement organise le samedi 31 janvier prochain à partir de 15h un tea time pas comme les autres puisque cette pause goûter typiquement anglaise sera inspirée de l’univers de La Chronique des Bridgerton.

"Thé délicat, douceurs sucrées et salées, lecture et animation pour célébrer la sortie de la nouvelle saison", précise l’Hôtel Bayard qui s’associe pour l’occasion à la librairie spécialisée dans la romance Aux Grimoires Romantiques.

Un tarif privilégié sera proposé dès ce jeudi aux personnes abonnées à la newsletter de l’hôtel tandis que la billetterie pour le grand public ouvrira ce vendredi à partir de 12h.