Cette nouvelle boutique lyonnaise met les créatrices à l’honneur

En entrant chez Farfelue impossible de ne pas sourire. Ça sent le biscuit chaud et les bougies ! Les étagères jaunes et rose donnent direct la pêche, et en vous en approchant, vous tombez sur une ribambelle de petites créations : bijoux, céramiques, thé, bougies, affiches, grigris… Le chien de la propriétaire, Julie Delaye ne manquera pas également de faire fondre les clients.

Julie Delaye est donc la fondatrice de Farfelue. Elle est avant tout une passionnée de la création. Dans son petit atelier, au fond de sa boutique, elle imagine et réalise des pièces en céramique plus ou moins grandes, et autres grigris qu’elle appelle "ses mignonneries". Ses créations préférées ? Un oya fraise miniature qui arrose les plantes petit à petit, des fondants parfumés petit beurre qui embaument la maison d’une odeur de gâteau, et ses gardiens de plume, petites boules au visage farceurs, talismans nés de son amour pour ses perruches.

Farfelue, c’est à la fois sa propre marque d’objets un peu décalés et le nom de sa boutique en plein cœur du 1er arrondissement de Lyon. On y trouve ses objets mais aussi ceux d’autres créatrices locales ou made in France, qui partagent sa vision de la création. "J’aime le fait de mettre d’autres créatrices en avant, celles qui me ressemblent", sourit-elle.

Une nouvelle ère créative pour Julie Delaye après Happy Sisyphe

Si Julie Delaye semble s’y connaître, c’est qu’elle n’en est pas à son premier coup d’essai ! En 2012, avec sa sœur, elle fonde sa boutique/salon de thé/lieu d’événements, Happy Sisyphe place Carnot. Fermée contre son gré en juin dernier, elle a finalement rebondi en trouvant un local rue des Capucins. Le 28 août dernier, elle ouvre Farfelue, avec pour objectif cette fois de mettre son univers et ses créations encore plus au centre de sa boutique.

Dans son ancienne boutique, Julie organisait régulièrement des ateliers créatifs et autres événements. "C’est aussi prévu pour Farfelue d’ici 2026, mais pour le moment je garde seulement mes initiations céramiques et des ateliers journaling avec la créatrice THIANE. Le temps de prendre mes marques", nous explique-t-elle

La boutique fêtera sa "big ouverture" ce samedi 27 septembre. "Je veux que la boutique soit un baume au cœur, un lieu gourmand comme un bonbon", confie Julie. Pari réussi : Farfelue est déjà une bulle chaleureuse au milieu du quotidien.

