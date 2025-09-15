Vers un nouveau magasin de cette célèbre enseigne de prêt-à-porter dans l’agglomération lyonnaise ?

"Nous sommes à moins de la moitié de notre développement en France. L’an prochain, nous ouvrirons à Annecy et Mont-Saint-Martin, à la frontière luxembourgeoise. Et il y a encore de la place pour d’autres magasins dans les agglomérations de Marseille et Lyon, où nous sommes déjà présents." Les mots sont signés Christine Loizy, directrice générale de Primark en France, dans les colonnes du Figaro.

Le géant irlandais du prêt-à-porter poursuit ainsi son développement en France avec de nouveaux magasins. Les deux derniers en date ont ouvert ces derniers jours à Montpellier et à Caen. Une ouverture pourrait donc intervenir prochainement à Lyon où l’enseigne Primark est déjà présente sur plusieurs étages au centre commercial Westfield La Part-Dieu. Dans la région, la marque possède également des magasins à Saint-Etienne et à Grenoble.

Reste désormais à savoir où ce nouveau Primark pourrait ouvrir dans l’agglomération lyonnaise.