Ce cinéma de Lyon serait l’endroit idéal pour trouver l’amour

L’application happn et les cinémas UGC ont décidé de s’associer le temps d’une étude. Cette dernière porte sur le cinéma comme lieu idéal pour un premier rendez-vous. C’est en tout cas ce que pensent 94% des personnes interrogées lors d’un sondage en août dernier.

"Véritable terrain de jeu des célibataires, la salle obscure reste un classique du dating : un moment léger pour rire ensemble devant une comédie (36%), partager des émotions avec un film romantique (21%), ou se rapprocher devant un thriller (16%)", indique l’étude qui dévoile également "les 10 salles de cinéma de France où il y a le plus de Crush".

Un cinéma de Lyon se distingue dans ce classement. L’UGC Ciné Cité Part-Dieu dans le 3e arrondissement prend la 10e place avec un jour de la semaine en particulier où il y a de fortes chances de tomber sous le charme de son rendez-vous. Il s’agit… du dimanche !