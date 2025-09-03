Et aussi à Lyon

Ce cinéma de Lyon serait l’endroit idéal pour trouver l’amour

Ce cinéma de Lyon serait l’endroit idéal pour trouver l’amour - DR

Et si on se faisait une toile ?

L’application happn et les cinémas UGC ont décidé de s’associer le temps d’une étude. Cette dernière porte sur le cinéma comme lieu idéal pour un premier rendez-vous. C’est en tout cas ce que pensent 94% des personnes interrogées lors d’un sondage en août dernier.

"Véritable terrain de jeu des célibataires, la salle obscure reste un classique du dating : un moment léger pour rire ensemble devant une comédie (36%), partager des émotions avec un film romantique (21%), ou se rapprocher devant un thriller (16%)", indique l’étude qui dévoile également "les 10 salles de cinéma de France où il y a le plus de Crush".

Un cinéma de Lyon se distingue dans ce classement. L’UGC Ciné Cité Part-Dieu dans le 3e arrondissement prend la 10e place avec un jour de la semaine en particulier où il y a de fortes chances de tomber sous le charme de son rendez-vous. Il s’agit… du dimanche !

