On a testé près de Lyon : le Beaujolais à Vélo

Direction le Beaujolais, où la rédaction de Lyon Femmes a enfilé un casque de vélo et a sillonné les vignes, à la découverte des vins et du patrimoine. En piste !

C’est par une belle journée ensoleillée que l’on se dirige vers Odenas, au pied du Mont Brouilly. On est accueillies par Aurélien Lapalus, le créateur de Semita Tours et notre guide oenotouristique pour cet après-midi découverte. Il nous assigne un vélo à assistance électrique adapté à notre taille, des sacoches ainsi qu’un casque. Après un briefing, le groupe d’une petite dizaine de personnes s’élance en direction des vignes pour une balade d’environ deux heures. L’après-midi s’annonce sportive !

Aurélien ouvre la voie et nous conduit près du Château de Pierreux. On s’arrête devant le grand portail qui garde ce lieu. À l’ombre des arbres, Aurélien commence la présentation du Beaujolais avec quelques bases en rappelant les douze appellations d’origine contrôlée présentes sur le vignoble : Beaujolais, Beaujolais Villages, Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié et enfin Saint-Amour… Oui, on a bien appris la nôtre leçon ! Le jeu de question-réponse se fait dans une ambiance bon enfant. Une fois les présentations faites, on reprend nos vélos. Grâce à l’assistance électrique, les côtes se franchissent en quelques coups de pédale. On s’enfonce à présent un peu plus dans les vignes, à la découverte du sol et des sédiments. "Ce que j’aime dans le monde du vin c’est qu’il amène une formidable ouverture sur différents horizons, la géologie, l’histoire, l’agriculture…" souligne notre guide.

La balade se poursuit en direction du Mont Brouilly. Objectif : aller tout en haut ! L’effort en valait la peine, on admire la vue dégagée imprenable sur les vignes en contrebas. C’est le moment de redescendre jusqu’au Domaine Les Roches Bleues, notre point de départ. Après avoir déposé les vélos et bu un bon coup d’eau, place à la dégustation. C’est Jonathan Buisson qui prend le relai. Artisan-vigneron depuis trois générations, le maitre des lieux nous parle de son savoir-faire et de ses 9 hectares de vignes en appellations Brouilly et Côte de Brouilly. Après un passage dans la salle des fûts d'élevage, le petit groupe est invité à s’assoir pour déguster les vins. Un moment savoureux et convivial ! Les intéressés peuvent également repartir avec des bouteilles, achetées en direct.

PS : Pensez à porter une tenue souple, des baskets et n’oubliez pas la bouteille d’eau !

Lyon Femmes

Vendangeur d'un jour

Semita Tours propose aussi des visites spéciales vendanges, à retrouver tous les jours jusqu'au 2 septembre. Cette immersion dans les vendanges Beaujolaises comprend 1h30 de vendanges au lever du soleil aux cotés de la troupe de vendangeur·euse·s du Domaine des Roches Bleues, suivies d'un casse-croûte.

Les participant·e·s enchainent avec un tour de vélo, avant un retour au domaine où ils visitent le cuvage en pleine ébullition et dégustent les vins des millésimes précédents. Pour finir, un repas bien mérité au restaurant la Table du Brouilly, bistrot moderne qui cuisine des produits locaux, de saison et propose une belle carte des vins (du Beaujolais notamment).

Léa Dusson.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.