On a testé à Lyon : prendre un bain sonore

Un centre de sonothérapie a ouvert ses portes proposant un nouveau lieu dédié au bien-être. Il est possible sur place de se laisser tenter par des séances de yoga mais surtout de découvrir le pouvoir relaxant des bains sonores. La rédaction est allée s’immerger le temps d’une séance pas comme les autres.

Il n’est pas encore 18 heures. Direction l’ancienne gare des Brotteaux dans le 6e arrondissement pour franchir la porte de Feel Gong, premier centre de sonothérapie de Lyon. Il faut d’abord montrer patte blanche ou plutôt enlever ses chaussures avant de rejoindre le vestiaire au sous-sol pour se mettre à l’aise. Le sac et le manteau dans le casier, place à la séance de bain sonore dans une pièce à la moquette moelleuse inspirant déjà à la relaxation. Les lumières sont tamisées laissant presque place à ce qui ressemble à un ciel étoilé.

Une petite explication s’impose avant toute chose. Vanessa Lipovitch, la fondatrice de Feel Gong, débute la séance par quelques mots sur le bain sonore. Il n’est pas question d’eau mais de s’immerger dans les vibrations que cette sonothérapeute, formée en Thaïlande où elle a vécu 17 ans, va jouer à travers différents instruments comme les bols tibétains, les tambours, la harpe sans oublier les gongs géants. "Les vibrations vont permettre de toucher toutes les cellules du corps et de réharmoniser leur fonctionnement. C’est comme si on envoyait de bonnes fréquences et de bons messages aux cellules pour qu’elles se réaccordent à l’exemple d’un instrument de musique. La sonothérapie permet également de jouer sur la relaxation. Il y a la sensation de flottement et d’être là mais plus là", assure Vanessa Lipovitch. "N’essayez pas d’analyser les sons. La plupart, vous ne les connaissez pas. Essayez d’être dans le lâcher prise même si c’est difficile après une journée de travail", tient-elle à préciser.

Place maintenant au bain sonore. Il faut s’allonger, trouver une position confortable, ajuster son coussin, mettre une couverture. La détente est déjà au rendez-vous. Je ferme les yeux. J’entends les gargouillements de ma voisine, à moins que ce ne soit les miens… Les premières vibrations résonnent. Je me concentre sur ces sons et finit progressivement par oublier où je suis. Est-ce que je me suis assoupie ? Probablement. La curiosité l’emporte également. J’ouvre les yeux et observe Vanessa Lipovitch jouer des différents instruments. Cela ressemble presque à une danse entre les gongs où la sonothérapeute fredonne aussi des chants envoûtants. Les sensations sont à la fois étranges mais surtout apaisantes. Durant une heure, les sons nous bercent. Certains sont plus agréables que d’autres.

"Le voyage est terminé", informe la maîtresse des lieux. Il est temps de rouvrir les yeux et de se reconnecter au monde réel… après bien sûr quelques étirements. Une tisane chaude et réconfortante vient conclure ce moment pour le moins particulier et incontestablement relaxant. "Pensez à bien boire pour regénérer le corps qui a été nettoyé", insiste Vanessa Lipovitch. Le bain sonore n’est pas réservé qu’aux adultes ; les enfants peuvent également s’y initier le samedi matin. Comptez 20 euros pour une séance en semaine.