Cette célèbre marque de mode responsable pour femmes arrive à Lyon

Bientôt du nouveau du côté de la Presqu’île lyonnaise. Une nouvelle boutique s’apprête à ouvrir ses portes du côté de la rue du président Edouard Herriot dans le 2e arrondissement.

La marque Balzac Paris va en effet poser ses valises prochainement à Lyon. En plein essor, la marque de vêtements, maroquinerie et accessoires de mode éthique pour les femmes n’a jamais caché son intention de se développer dans plusieurs villes françaises comme la capitale des Gaules après des magasins à Paris, Toulouse ou encore Genève mais aussi un corner à Annecy.

Lancée en 2014 par la créatrice Chrysoline de Gastines, son mari Victorien de Gastines et Charles Fourmaux, la marque parisienne avait commencé par imaginer et vendre des nœuds papillon sur-mesure avant de se tourner vers le prêt-à-porter féminin et connaître un succès important sur internet et sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Balzac Paris compte plus de 583 000 abonnés sur Instagram.

Certains n’ont d’ailleurs pas manqué de partager la bonne nouvelle de cette prochaine nouveauté soulignant un détail. Ce premier magasin Balzac Paris à Lyon se trouvera en effet en face d’une autre marque très populaire, à savoir Sézane. La date d’ouverture n’est pour l’instant pas connue… "Opening soon", peut-on seulement lire pour le moment.