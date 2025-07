On va en parler cette semaine : le concert (pas encore complet) de Kylie Minogue à Lyon

La chanteuse australienne Kylie Minogue est attendue à Lyon cette semaine dans le cadre de sa tournée intitulée Tension Tour. Cette dernière est déjà passée par l’Accor Arena de Paris il y a un peu plus d’une semaine où elle a proposé un show pour le moins entraînant.

Ses plus grands titres, I Should Be So Lucky, The Loco-Motion, Hand on Your Heart, Can’t Get You Out of My Head ou encore All the Lovers, seront une nouvelle fois de la partie sur la scène de la LDLC Arena de Décines ce jeudi soir tout comme les derniers de son nouvel album Tension II.

A noter que le concert lyonnais de Kylie Minogue à Lyon, qui viendra clôturer la saison de la salle décinoise, n’est pas encore complet. Des places sont encore disponibles avec des tarifs allant de 84 à 128 euros.