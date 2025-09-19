La chanteuse Alizée annonce une tournée avec une date à Lyon

Qui n’a jamais chanté les paroles de ce titre d’Alizée sorti en 2000 ? Bonne nouvelle pour les fans de la chanteuse. Cette dernière a annoncé ce jeudi soir son retour sur scène à l’occasion d’une tournée qui comptera plusieurs dates dans toute la France.

"Après l’incroyable accueil que vous m’avez réservé à l’Olympia il était impensable de s’arrêter là", a écrit la chanteuse sur ses réseaux sociaux faisant référence à ses concerts évènements à Paris il y a quelques jours.

Huit dates sont ainsi au programme de cette tournée baptisée "25 ans déjà !". A Lyon, le rendez-vous sera donné le samedi 12 septembre à L’Amphithéâtre. D’autres concerts sont annoncés à Ajaccio, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Liège, Lille et Strasbourg.

La billetterie ouvrira le vendredi 26 septembre à 10h. "Hâte de vous retrouver aux 4 coins de la France", commente Alizée.