L’hommage de Lady Gaga à Lyon aux victimes des attentats du 13 novembre

C’est l’évènement en cette fin de semaine du côté de la LDLC Arena de Décines. Lady Gaga a donné ce jeudi soir le premier de ses deux concerts lyonnais dans le cadre de sa tournée mondiale "The Mayhem Ball".

Un show de plus de 2h30 où la chanteuse américaine a interprété ses plus grands titres à l’exemple de Bad Romance, Poker Face, Shallow, Born this way, Applause, Paparazzi, Bloody Mary ou encore The Dead Dance. De quoi ravir les "Little Monsters", le nom des fans de Lady Gaga.

Lady Gaga a dédié The Edge Of Glory aux victimes du 13 novembre 2015 lors de son show à Lyon:

"Je veux chanter cette chanson en l'honneur de tous ceux que l'on a perdus dans les attaques il y a dix ans. » 🇫🇷 #MAYHEMBall pic.twitter.com/s5K5sUianx — Lady Gaga France (@GagassipFrance) November 13, 2025

Le moment le plus émouvant de la soirée fut incontestablement l’hommage rendu par la popstar avec sa chanson The Edge Of Glory aux victimes des attentats du 13 novembre alors que la France commémorait ce jeudi le dixième anniversaire des attaques de Paris et de Saint-Denis ayant fait en 2015 132 morts et plusieurs centaines de blessés. "Je veux chanter cette chanson en l’honneur de tous ceux que l’on a perdu dans les attaques il y a 10 ans", a déclaré Lady Gaga au piano.

La chanteuse sera de retour ce vendredi soir sur la scène de la LDLC Arena avant quatre concerts parisiens la semaine prochaine.