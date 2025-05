Dua Lipa à Lyon : quand la superstar pique-nique dans un parc avant son concert

Plus de 13 000 spectateurs étaient présents ce jeudi soir pour applaudir la chanteuse Dua Lipa sur la scène de la LDLC Arena de Décines. Le premier concert français de sa tournée mondiale baptisée Radical Optimism où elle a interprété les titres de son dernier album mais pas seulement. Houdini, Training Season, Dance The Night, Physical ou encore Levitating étaient notamment au rendez-vous avec des tableaux plus impressionnants les uns que les autres.

Dua Lipa a également tenu sa promesse à Lyon comme dans les autres villes de sa tournée de chanter un titre du pays. Pour cette première soirée en France, il s’agissait de Dernière danse d’Indila. De quoi surprendre et ravir les fans qui n’ont pas manqué de partager ce moment sur les réseaux sociaux.

📽️ | La chanson surprise pour la première date à Lyon est …



Dernière danse de indila !#radicaloptimismtourlyon pic.twitter.com/1o52m50ueL — Dua Lipa France (@DLipa_FR) May 15, 2025

Quelques heures avant ce premier show, la chanteuse britanno-albanaise avait déjà fait monter la pression en partageant dans sa story une photo d’elle cachée par une fraise en train de pique-niquer dans un parc. Lequel ? Aucun indice mais bien à Lyon puisque la chanteuse a montré à ses followers un couteau-suisse où était inscrit la phrase suivante :"J’aime Lyon France".

Dua Lipa sera de retour ce vendredi soir sur la scène de la LDLC Arena avec toujours en première partie la chanteuse britannique Alessi Rose. Reste à savoir si d’autres surprises seront au rendez-vous. La pop star est ensuite attendue à Paris La Défense Arena de Nanterre les 23 et 24 mai, deux concerts également complets.