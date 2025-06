Déjà présente à Paris, cette enseigne de décoration ouvre une première boutique à Lyon

Encore du nouveau du côté de la Presqu’île lyonnaise. Une nouvelle boutique va ouvrir ses portes cette semaine. Il s’agit de l’enseigne française de mobilier haut de gamme NV Gallery. Ce showroom "où se conjuguent design temporel et inspirations contemporaines" se trouvera au 9 rue Grôlée dans le 2e arrondissement (à la place de la boutique de sport Le Pape).

On devrait retrouver sur place ce qui fait aujourd’hui le succès de NV Gallery, à savoir du mobilier design à des prix accessibles souhaitant casser les codes de ce que l’on peut trouver habituellement dans une boutique de décoration tout en s’inspirant de la mode et du voyage.

"Cette ouverture à Lyon est bien plus qu’un développement géographique, c’est une invitation à vivre le design autrement : comme un art de vivre, beau et pleinement ancré dans la réalité. Notre ambition est d’offrir aux Lyonnais un lieu d’inspiration et d’échange autour du design, dans un espace où chaque détail a été pensé pour sublimer nos collections", explique Thibaut Saguet, fondateur de NV Gallery.

Les amateurs de décoration et de design ne pourront que se réjouir de cette arrivée puisque ce nouveau showroom est situé dans un quartier qui compte déjà des boutiques d’ameublement à l’exemple de Miliboo, Bolia et Søstrene Grene. L’ouverture de NV Gallery est prévue ce vendredi 6 juin.