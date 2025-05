Dua Lipa en mode touriste dans les rues de Lyon

Dua Lipa semble apprécier son séjour à Lyon. Au lendemain de son premier concert évènement en France dans le cadre de sa tournée mondiale Radical Optimism, la pop star britanno-albanaise n’a pas manqué de profiter des charmes de la capitale des Gaules.

L’interprète de Houdini, Training Season, Dance The Night ou encore Physical a fait un arrêt dans les pentes de la Croix-Rousse. Plus précisément au Kafé Stockholm où Dua Lipa a pris le temps de poser avec l’équipe des lieux. "Regardez qui est venue aujourd’hui. Merci pour votre visite au café et à Lyon", peut-on lire en légende du post qui ne devrait pas manquer de faire le buzz.

La chanteuse avait déjà partagé ce jeudi une story sur Instagram dans laquelle on la voyait pique-niquer dans un parc lyonnais. Dua Lipa donnera ce vendredi soir à partir de 19h30 un second show à la LDLC Arena de Décines avant de se produire à Paris les 23 et 24 mai à La Défense Arena. Plus de 13 000 spectateurs sont attendus.