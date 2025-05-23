Pourquoi dit-on que la fête des Mères a des origines à Lyon ?

Alors que la rédaction de Lyon Femmes vous proposait cette semaine une sélection de cadeaux lyonnais pour la fête des Mères, regardons en arrière pour connaître l'origine exacte de la fête des Mères.

Cette célébration est née en France dans le cadre d’une propagande nataliste. À la fin du XIXᵉ siècle, la démographie française était en retard par rapport à son ennemi de l’époque, l’Allemagne impériale. Agacés par une énergie française restrictive en matière de natalité, des associations et mouvements populationnistes ont émergé.

C’est ainsi que Prosper Roche, instituteur au village isérois Artas et fondateur de l'Union fraternelle des pères de famille méritants, créa une cérémonie en l’honneur des mères de familles nombreuses. Le 10 juin 1906, deux mères de neuf enfants furent récompensées par un prix de 'haut mérite maternel'. Depuis, le village isérois revendique être à l’origine de la Fête des Mères française moderne.

Mais, c’est finalement à Lyon, suite à la Première Guerre Mondiale et à l’influence des États-Unis, que la première Fête des Mères officielle a été célébrée en France. Le colonel de Lacroix-Laval a en effet instauré, le 16 juin 1918, avec l’appui de la ville, une journée pour rendre hommage aux femmes ayant perdu un fils ou un mari dans les tranchées.

Le colonel a été influencé par le Mother’s Day américain pour créer cette journée. Cette Fête des Mères telle qu’on la connait aujourd’hui est née en 1908 et s’est exportée en Europe dans ce contexte de guerre. En mai 1918, le général venu des États-Unis, John Pershing, ordonne de distribuer des cartes postales à tous les soldats sous son commandement le jour du Mother’s Day. Les hommes issus de plusieurs pays européens ont ainsi pu rendre hommage à leur mère et répandre cette fête.