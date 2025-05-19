10 idées cadeaux à Lyon pour la fête des Mères

Ce dimanche 25 mai est un jour important pour toutes les mamans, puisque ce week-end on célèbre la fête des Mères. L'occassion de partager un moment ensemble, d'échanger et pourquoi pas de lui offrir un cadeau. Entre incontournables et idées plus originales, la rédaction de Lyon Femmes a concocté une sélection spéciale

Peignoir brodé :

Quoi de mieux que de sortir de la douche et de s'emittoufler dans son peignoir ? Alors c'est l'occassion d'offrir à votre maman un peignoir à son nom ou bien avec son surnom. Une attention toute en douceur et en moelleux qu’elle ne pourra qu’adorer. Bonsoirs propose une sélection de linge de maison à personnaliser à partir de 35 euros.

Porte-clé :

Très en vogue cette année, le porte-clés orné de breloques est l'accessoire parfait pour apporter une touche de fantaisie à votre sac à main. La marque Coach propose différents modèles à partir de 80 euros.

Collier :

Classique, mais pourtant c'est une valeur sûre. Le collier fait partie des cadeaux favoris pour vos mamans se déclinant dans tous les styles. La marque Histoire d'Or propose un modèle gravé à 79 euros.

Bougie :

Offrir une bougie c'est bien, mais avec un bijou c'est mieux. La marque MyjolieCandle propose différentes offres de bougies pour la fête des Mères. A partir de 19,90 euros.

Bouquet de fleur de saison :

Un joli bouquet de fleurs fait toujours son petit effet. Alors pourquoi ne pas miser sur des fleurs de saison — pivoines, lilas, tulipes ou encore roses — dans une explosion de couleurs pour sublimer votre intérieur.

Coffret Algotherm :

Quoi de mieux que de prendre un moment pour soi ou du moins de donner un moment à sa maman pour prendre soin d'elle. Algotherm propose des soins détentes spécialisés pour chaque types de peau au coeur du 2e arrondissement de Lyon.

Balade gourmande chez Praline et Rosette :

Praline et Rosette propose des food tour à travers les rues de Lyon mêlant anecdotes historiques et dégustations gourmandes. Les spécialités lyonnaises, le chocolat ou encore les Halles Paul Bocuse de Lyon sont toujours au rendez-vous. Avec le code FDM2025, profitez de -20%.

FDM2025 ! 🍫❤️

Foulard de chez Âme soeurs :

La maison d'édition textile Âme soeurs, propose des objets en tissus s’inspirant de différents artistes. 80% de leurs créations sont des foulards. Le reste se décline en pochettes, housses de coussin et d’ordinateur. Le cadeau stylé qui booste ton look.

Une séance de flotaison :

Se laisser flotter, hors du temps et de l’espace… c’est la promesse de Graviti, un centre de flottaison dans le 3ème arrondissement à Lyon. Un moment de calme pour nos mamans toujours pressées par le temps. Dès 49 euros.

Banane :

Et quoi de mieux qu’un sac banane pour les accompagner dans toutes leurs activités, en combinant praticité et style ?

Chez C'est Jooj, ils proposent des bananes colorés à partir de 74 euros.